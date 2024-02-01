В такому випадку ані Угорщина, ані інші держави-члени ЄС не матимуть можливості заблокувати допомогу. Про це 24 Каналу повідомили високопоставлені джерела в ЄС.
Дивіться також У нас немає втоми від України, у нас втома від Орбана, – Туск розкритикував лідера Угорщини
Що відомо про перегляд ЄС бюджету з 50 мільярдами для України
ЄС буде проводити перегляд довгострокового бюджету Єврозоюзу щорічно. Він відбуватиметься у вигляді дебатів на основі звіту від Єврокомісії.
Проведення такої процедури не дасть можливості Угорщині чи іншим державам-членам ЄС заблокувати це рішення.
Також відомо, що за необхідності країни-члени ЄС можуть попросити Єврокомісію звіт для перегляду довгострокового бюджету ЄС разом із допомогою для Києва через два роки.
Яка позиція Угорщини щодо розблокування 50 мільярдів євро для України
- 30 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий розблокувати 50 мільярдів євро, які ЄС хотів направити як допомогу Україні. Проте очільник уряду Угорщини висунув для цього одну умову.
- Угорський прем'єр пояснив, що схвалить допомогу Україні "якщо щороку будуть вирішувати, чи продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".
- Раніше питання розблокування Угорщиною 50 мільярдів євро для України підіймалося і під час візиту в Україну глава угорського МЗС Петера Сіярто. Проте, тоді він уникнув відповіді і сказав, що "це обговорюватимуть не тут, а в Брюсселі".