В такому випадку ані Угорщина, ані інші держави-члени ЄС не матимуть можливості заблокувати допомогу. Про це 24 Каналу повідомили високопоставлені джерела в ЄС.

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Що відомо про перегляд ЄС бюджету з 50 мільярдами для України

ЄС буде проводити перегляд довгострокового бюджету Єврозоюзу щорічно. Він відбуватиметься у вигляді дебатів на основі звіту від Єврокомісії.

Проведення такої процедури не дасть можливості Угорщині чи іншим державам-членам ЄС заблокувати це рішення.

Також відомо, що за необхідності країни-члени ЄС можуть попросити Єврокомісію звіт для перегляду довгострокового бюджету ЄС разом із допомогою для Києва через два роки.

Яка позиція Угорщини щодо розблокування 50 мільярдів євро для України