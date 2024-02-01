Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, комментируя позицию Венгрии. Как известно, лидерам ЕС удалось достичь соглашения с Орбаном относительно 50 миллиардов евро для Украины.
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"Он понимает, что разыгрывать так, как раньше, "украинскую карту" он не сможет. Украинская тема ставит его в позицию изоляции, а Орбан никогда не любит находиться в такой изоляции", – отметил Чаленко.
Венгерский премьер думал, что будет сотрудничать со словацким коллегой Робертом Фицо, но между Братиславой и Киевом "мосты уже наведены".
Орбан может "играть" только внутри Венгрии
Сейчас даже правые силы в Европе в основном проукраинские, и это лишает венгерского премьера возможности играть с этой темой.
Конечно, он дальше это будет делать на внутренней площадке для своих избирателей, но на общеевропейской ниве он будет вынужден все-таки постепенно разворачиваться в адекватный курс,
– констатировал Чаленко.
Орбан осознает, что в случае действий вопреки общей политике ЕС он может как минимум потерять финансирование, а как максимум – право голоса. Это все значительно перевешивает дешевый российский газ.
Венгрия не заблокировала 50 миллиардов для Украины: основное
- В четверг, 1 февраля, в Брюсселе состоялся специальный саммит ЕС. Европейские лидеры согласовали четырехлетнюю помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро.
- Высокопоставленные источники в ЕС уточнили, что европейские лидеры ежегодно будут обсуждать реализацию этой программы в виде дебатов. Это не предусматривает голосования, поэтому Венгрия не сможет наложить вето.
- Как известно, во время декабрьского саммита ЕС Орбан заблокировал 50 миллиардов евро для Украины. Именно поэтому к этому вопросу вернулись еще раз.