Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, комментируя позицию Венгрии. Как известно, лидерам ЕС удалось достичь соглашения с Орбаном относительно 50 миллиардов евро для Украины.

К теме Орбан непублично признавал, что Венгрия не помешает вступлению Украины в ЕС, – СМИ

"Он понимает, что разыгрывать так, как раньше, "украинскую карту" он не сможет. Украинская тема ставит его в позицию изоляции, а Орбан никогда не любит находиться в такой изоляции", – отметил Чаленко.

Ранее венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи высказал претензии на Закарпатье, если "государственность Украины прекратит свое существование вследствие войны". На это скандальное заявление резко отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Венгерский премьер думал, что будет сотрудничать со словацким коллегой Робертом Фицо, но между Братиславой и Киевом "мосты уже наведены".

Орбан может "играть" только внутри Венгрии

Сейчас даже правые силы в Европе в основном проукраинские, и это лишает венгерского премьера возможности играть с этой темой.

Конечно, он дальше это будет делать на внутренней площадке для своих избирателей, но на общеевропейской ниве он будет вынужден все-таки постепенно разворачиваться в адекватный курс,

– констатировал Чаленко.

Орбан осознает, что в случае действий вопреки общей политике ЕС он может как минимум потерять финансирование, а как максимум – право голоса. Это все значительно перевешивает дешевый российский газ.

Венгрия не заблокировала 50 миллиардов для Украины: основное