Про те, що Будапешт не зможе перешкодити вступу України до ЄС, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв навесні 2023 року. Це відбувалося під час дебатів за зачиненими дверима.

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Непублічна заява Віктора Орбана

За інформацією видання, під час непублічного засідання парламенту Орбан зазначив, що, хоча він вірить, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе створити суттєвих перешкод для вступу України до Євросоюзу.

Угорський прем'єр вказав, що попри заперечення Будапешта, членство України в ЄС "проштовхнуть через нас відносно швидко".

Віктор Орбан повідомив учасникам зустрічі, що, згідно з даними розвідки, США пообіцяли Києву, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року. Про це розповіли джерела, що знайомі з деталями цієї зустріч.

Як зазначили у виданні, під час закритих дебатів Орбан заявив, що Будапешт наполягатиме на тому, аби Україна відновила права, якими угорська меншина користувалася до 2015 року.

Прем'єр вказав, що жодних інших нових пропозицій щодо захисту меншини не приймуть, оскільки неможливо знати, як ці норми працюватимуть на практиці.

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