У Євросоюзі зараз тривають суперечки, яким блок буде в майбутньому. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і керівником ОП Андрієм Єрмаком, інформує 24 Канал.
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Угорщина за чи проти вступу України в ЄС
Раніше Угорщина в питанні євроінтеграції України мала претензії до Києва щодо прав нацменшин. Журналісти запитали Сіярто, чи підтримує Будапешт вступ України до ЄС після того, як Рада ухвалила закон про нацменшини.
Очільник МЗС Угорщини відповів, що питання нацменшин іще не вирішене.
Відповідаючи на запитання щодо євроінтеграції нашої держави, Сіярто не зміг дати чіткої відповіді, пославшись на вивчення питання майбутнього вигляду самого блоку.
В Брюсселі маємо багато суперечок з огляду на те, як виглядатиме майбутнє ЄС, і який вигляд матиме ЄС,
– сказав глава угорського МЗС.
Він додав, що ці питання "ми вирішуємо, щоб могли ухвалити відповідальні рішення надалі".
Візит Сіярто в Україну: останні новини
- В Ужгороді 29 січня відбулася зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби, його угорського колеги Петера Сіярто, а також глави ОП Андрія Єрмака. Під час неї Сіярто прокоментував розблокування допомоги для України. Під час брифінгу угорський дипломат вирішив не уточнювати, чи готова його держава у цьому питанні змінити свою позицію. Водночас він наголосив, що відповідне питання – не двостороннє між Угорщиною та Україною.
- Дмитро Кулеба сказав, що про права національних меншин під час зустрічі говорили чи не найбільше. Міністр підкреслив: якщо раніше в питанні нацменшин рухалися у контексті рішення про членство України в ЄС, то "тепер хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того, щоб остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".
- Андрій Єрмак назвав візит Петера Сіярто потужним кроком до зустрічі лідерів України та Угорщини. Зустрітися прагнуть обидві сторони, вони сподіваються, що діалог буде успішним і відкриє нову сторінку в стосунках між країнами.