У Євросоюзі зараз тривають суперечки, яким блок буде в майбутньому. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і керівником ОП Андрієм Єрмаком, інформує 24 Канал.

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Угорщина за чи проти вступу України в ЄС

Раніше Угорщина в питанні євроінтеграції України мала претензії до Києва щодо прав нацменшин. Журналісти запитали Сіярто, чи підтримує Будапешт вступ України до ЄС після того, як Рада ухвалила закон про нацменшини.

Очільник МЗС Угорщини відповів, що питання нацменшин іще не вирішене.

Відповідаючи на запитання щодо євроінтеграції нашої держави, Сіярто не зміг дати чіткої відповіді, пославшись на вивчення питання майбутнього вигляду самого блоку.

В Брюсселі маємо багато суперечок з огляду на те, як виглядатиме майбутнє ЄС, і який вигляд матиме ЄС,

– сказав глава угорського МЗС.

Він додав, що ці питання "ми вирішуємо, щоб могли ухвалити відповідальні рішення надалі".

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