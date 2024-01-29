Вважалося, що приїзд Сіярто до Ужгорода має підготовче значення перед майбутньою зустріччю Зеленського та Орбана. Але за результатами брифінгу видно, що сторони не гають часу і вже врегульовують певні питання ще до діалогу лідерів.

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Чи дочекається наша держава військової допомоги від Будапешта

Ви знаєте угорську точку зору. Україна прагнула би амбітнішої точки зору, але я вимушений вам сказати, що в майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Але ми ніколи, жодного разу не відмовили громадянину України, коли просили про допомогу. Кожному громадянину України, який цього потребує, Угорщина готова допомагати до цього часу. Гуманітарний напрямок ми продовжуємо,

– сказав Сіярто.

Отже, країна обмежиться тільки гуманітарною допомогою, а щодо військової зась.

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