Считалось, что приезд Сийярто в Ужгород имеет подготовительное значение перед предстоящей встречей Зеленского и Орбана. Но по результатам брифинга видно, что стороны не тратят время зря и уже урегулируют определенные вопросы еще до диалога лидеров.

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Дождется ли наше государство военной помощи от Будапешта

Вы знаете венгерскую точку зрения. Украина стремилась бы к более амбициозной точке зрения, но я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого. Но мы никогда ни разу не отказали гражданину Украины, когда нас просили о помощи. Каждому гражданину Украины, нуждающемуся в помощи, Венгрия готова помогать и по сей день. Гуманитарное направление мы продолжаем,

– сказал Сийярто.

Следовательно, страна ограничится только гуманитарной помощью, а в отношении военной поддержки помощи ждать не приходится.

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