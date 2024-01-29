О том, что Зеленский хочет встретиться с Орбаном, известно давно. В настоящее время идет подготовка к такому визиту.
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Как Украина готовит встречу Зеленского и Орбана, и когда она состоится
Мы готовим и хотим, чтобы эта встреча завершилась конкретными результатами. О дате конкретной мы не говорили, но обе стороны выразили заинтересованность, чтобы такая встреча состоялась как можно скорее, потому что, как сказали и Петер Сийярто, и Дмитрий Кулеба, мы точно едины в том, что мы никому не дадим даже возможности думать о том, что соседние государства могут быть не в добрососедских отношениях,
– сказал Андрей Ермак во время брифинга.
Визит Петера Сийярто он назвал мощным шагом к встрече двух лидеров. Встретиться стремятся обе стороны, они надеются, что диалог будет успешным и откроет новую страницу в отношениях между странами.
О чем еще говорили во время встречи
- Петер Сийярто высказался о войне в Украине. "Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", – сказал он.
- Венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи ранее сделал скандальное заявление, мол, "потребует Закарпатья, если Украина падет". Ему резко ответил Дмитрий Кулеба.
- "Если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, делающие такие заявления, обломают их тем более", – сказал глава нашего МИД.
- Лидера партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи считают "платной марионеткой" Орбана. Вероятно, через свою партию он продвигает те нарративы, на которые не решается орбановская "Фидес", подробно читайте здесь.