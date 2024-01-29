О том, что Зеленский хочет встретиться с Орбаном, известно давно. В настоящее время идет подготовка к такому визиту.

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Как Украина готовит встречу Зеленского и Орбана, и когда она состоится

Мы готовим и хотим, чтобы эта встреча завершилась конкретными результатами. О дате конкретной мы не говорили, но обе стороны выразили заинтересованность, чтобы такая встреча состоялась как можно скорее, потому что, как сказали и Петер Сийярто, и Дмитрий Кулеба, мы точно едины в том, что мы никому не дадим даже возможности думать о том, что соседние государства могут быть не в добрососедских отношениях,

– сказал Андрей Ермак во время брифинга.

Визит Петера Сийярто он назвал мощным шагом к встрече двух лидеров. Встретиться стремятся обе стороны, они надеются, что диалог будет успешным и откроет новую страницу в отношениях между странами.

О чем еще говорили во время встречи