Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, комментируя состояние военной помощи Киеву от ЕС. По его словам, даже пророссийские лидеры Венгрии и Словакии вынуждены действовать в соответствии с общей политикой.
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"Пока мы держимся и демонстрируем борьбу, мы заставляем таких, как Фицо и Орбан, перестраивать свою политику", – констатировал Кузан.
Можно быть пророссийским политиком, но все же своя рубашка ближе к телу – все кончается на вопросе денег. Венгрия и Словакия не могут позволить себе изоляционизм и самостоятельную политику.
Европа способна подстраховать США
В настоящее время в Соединенных Штатах внутриполитический кризис, связанный с перевыборной гонкой. В результате под вопросом оказалась и помощь Украине.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что в противостояние между демократами и республиканцами погрузились и европейские лидеры. Однако Украина от этого только выиграет.
Так, Германия контактирует с демократами, а Великобритания – с республиканцами. Между этими странами своя борьба за лидерство в Европе.
Берлин хочет лидировать в Европе, а Лондон тоже не против. Эта борьба нам выгодна, потому что и в интересах Берлина нас поддержать, и в интересах Лондона,
– подчеркнул Мусиенко.
В Европе понимают, что если в это кризисное время не продемонстрировать хоть какого-то лидерства, увеличится влияние Китая. Ведь не бывает пустоты – она всегда чем-нибудь заполняется.
Военная поддержка Украины: последние новости
- В The Washington Post написали, что США разрабатывают план поддержки Украины на 2024 год. Однако он нацелен не на наступление, а на оборону.
- Кроме того, Германия анонсировала новый пакет военной помощи на 2024 год, а также запланировала подготовить 10 тысяч украинских военных.
- К тому же Франция пообещала ежемесячно предоставлять Украине по 3 тысячи снарядов натовского калибра 155 миллиметров и в ближайшее время передать шесть артустановок CAESAR.