Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, комментируя состояние военной помощи Киеву от ЕС. По его словам, даже пророссийские лидеры Венгрии и Словакии вынуждены действовать в соответствии с общей политикой.

Вашему вниманию Если США прекратят поддержку: Зеленский озвучил проблемы, которые возникнут

"Пока мы держимся и демонстрируем борьбу, мы заставляем таких, как Фицо и Орбан, перестраивать свою политику", – констатировал Кузан.

Можно быть пророссийским политиком, но все же своя рубашка ближе к телу – все кончается на вопросе денег. Венгрия и Словакия не могут позволить себе изоляционизм и самостоятельную политику.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что 1 февраля ЕС таки утвердит четырехлетнюю программу поддержки в размере 50 миллиардов евро. Как известно, в ходе декабрьского саммита ЕС эту помощь заблокировал Виктор Орбан.

Европа способна подстраховать США

В настоящее время в Соединенных Штатах внутриполитический кризис, связанный с перевыборной гонкой. В результате под вопросом оказалась и помощь Украине.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что в противостояние между демократами и республиканцами погрузились и европейские лидеры. Однако Украина от этого только выиграет.

Так, Германия контактирует с демократами, а Великобритания – с республиканцами. Между этими странами своя борьба за лидерство в Европе.

Берлин хочет лидировать в Европе, а Лондон тоже не против. Эта борьба нам выгодна, потому что и в интересах Берлина нас поддержать, и в интересах Лондона,

– подчеркнул Мусиенко.

В Европе понимают, что если в это кризисное время не продемонстрировать хоть какого-то лидерства, увеличится влияние Китая. Ведь не бывает пустоты – она всегда чем-нибудь заполняется.

Военная поддержка Украины: последние новости