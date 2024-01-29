Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, коментуючи стан військової допомоги Києву від ЄС. За його словами, навіть проросійські лідери Угорщини й Словаччини змушені діяти відповідно до спільної політики.

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"Доки ми тримаємось і демонструємо боротьбу, ми змушуємо таких, як Фіцо й Орбан, перебудовувати свою політику", – констатував Кузан.

Можна бути проросійським політиком, але все ж таки своя сорочка ближче до тіла – усе закінчується на питанні грошей. Угорщина й Словаччина не можуть собі дозволити ізоляціонізм і самостійну політику.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що 1 лютого ЄС таки затвердить чотирирічну програму підтримки в розмірі 50 мільярдів євро. Як відомо, під час грудневого саміту ЄС цю допомогу заблокував Віктор Орбан.

Європа здатна підстрахувати США

Натепер у Сполучених Штатах внутрішньополітична криза, пов'язана з перевиборчими перегонами. Унаслідок цього під питанням опинилась і допомога Україні.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив 24 Каналу, що в протистояння між демократами й республіканцями занурились і європейські лідери. Однак Україна від цього лише виграє.

Так, Німеччина контактує з демократами, а Велика Британія – з республіканцями. Між цими країнами своя боротьба за лідерство в Європі.

Берлін хоче лідирувати в Європі, а Лондон теж не проти. Ця боротьба нам вигідна, тому що і в інтересах Берліна нас підтримати, і в інтересах Лондона,

– наголосив Мусієнко.

У Європі розуміють, що якщо в цей кризовий час не продемонструвати хоч якогось лідерства, збільшиться вплив Китаю. Адже не буває порожнечі – вона завжди чимось заповнюється.

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