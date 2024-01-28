Про це розповів заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю. Він, власне, очолював делегацію від України під час першого засідання Коаліції артилерії, проведеного у Парижі.
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Україна отримуватиме снаряди
Гаврилюк зазначив, що представники української делегації "аргументовано, виходячи з об'єктивної картини на фронті і можливих варіантів розвитку ситуації, озвучили потребу українського війська" під час засідання Коаліції.
Крім того, під час відповідного заходу обговорювали військово-технічне співробітництво у рамках довгострокової підтримки українського війська.
Заступник міністра оборони наголосив, що "важливо було у колі партнерів виробити консолідовану позицію щодо шляхів вироблення багатьох наших проблемних питань". Він зазначив, що обговорили питання щодо надання Україні:
- артилерійських засобів,
- снарядів,
- постачання запасних частин до артсистем, або їх виробництво на території України,
- питання удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів,
- крім того, обговорили організацію ремонту артилерійського озброєння.
Під час першого засідання Коаліції артилерії пролунали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України,
– наголосив Гаврилюк.
За словами заступника міністра, офіційний Париж вкотре продемонстрував свою стійкість у питанні підтримки нашої держави. Він додав, що у Франції планують для України виготовити 78 CAESAR, шість з яких поставлять найближчим часом.
Якщо говорити про 155-міліметрові снаряди для французьких артилерійських систем, то Себастьян Лекорню, міністр Збройних сил Франції, заявив, що країна зможе надавати Збройним Силам України щомісяця 3 тисячі відповідних снарядів.
Тим часом Олаф Шольц зробив чергову заяву, яка стосується допомоги для нашої держави. Він закликав країни-члени ЄС значно наростити своє фінансування, яке спрямовують нашій державі для боротьби з країною-агресоркою. Він також наголосив, що Німеччина у 2024 році надасть Україні 7 мільярдів євро допомоги. За словами Шольца, це більш ніж половина суми від інших країн, які входять до Євросоюзу.