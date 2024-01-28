Водночас очільник німецького уряду обурився, що країна виділить Україні на допомогу більше коштів ніж інші держави-члени Європейського Союзу. Тому закликав посилити фінансування.

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Шольц зробив заяву щодо допомоги Україні

Під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини Шольц наголосив, що Німеччина наразі перебуває у дуже важливому моменті.

Канцер наголосив, що у 2024 році ФРН надасть 7 мільярдів євро допомоги України. За його словами, це більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом узятих.

Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку,

– сказав він.

Шольц також підкреслив, що меседж для російського президента Владіміра Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться. Тому закликав інших лідерів ЄС збільшити свою частку у фінансування допомоги нашій державі.

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