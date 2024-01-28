Водночас очільник німецького уряду обурився, що країна виділить Україні на допомогу більше коштів ніж інші держави-члени Європейського Союзу. Тому закликав посилити фінансування.
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Шольц зробив заяву щодо допомоги Україні
Під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини Шольц наголосив, що Німеччина наразі перебуває у дуже важливому моменті.
Канцер наголосив, що у 2024 році ФРН надасть 7 мільярдів євро допомоги України. За його словами, це більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом узятих.
Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку,
– сказав він.
Шольц також підкреслив, що меседж для російського президента Владіміра Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться. Тому закликав інших лідерів ЄС збільшити свою частку у фінансування допомоги нашій державі.
Німеччина анонсувала потужний пакет допомоги Україні
- Під час засідання Рамштайну 23 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення пакета допомоги Україні на 2024 рік. Цей пакет має допомогти нашій державі у боротьбі проти агресора.
- За словами Пісторіуса, у цей пакет увійдуть системи ППО IRIS-T SLM, зенітна установка "Gepard", артилерійські системи з понад 230 тисячами боєприпасів, 80 танків "Leopard" 1 A5, бронеавтівки тощо.
- Також Берлін вперше передасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41. Німеччина також планує навчити 10 тисяч українських військових.
- Водночас Пісторіус зробив заяву щодо надання Україні далекобійних німецьких ракет Taurus. Глава німецького Міноборони зазначив, що питання щодо постачання ракет "потребує ретельного розгляду", наразі ж воно "немає нового статусу".