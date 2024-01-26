Своїми думками Пісторіус поділився в інтерв'ю Bild. Зокрема, він охарактеризував ситуацію на полі бою в Україні як "тупикову".

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Закиди у повільній допомозі

Міністр оборони Німеччини вважає безпідставними докори на адресу німецького уряду у надто повільних темпах допомоги з боку Заходу, зокрема, у питанні поставок боєприпасів, яких Сили оборони гостро потребують.

Пісторіус повідомив, що Німеччина уклала нові рамкові контракти на поставку понад 200 000 додаткових артилерійських боєприпасів лише цього року. І буде рухатись у цьому напрямку.

Зауважте. Влітку 2023 року українські військові випускали за день до 7 тисяч артилерійських снарядів, тоді як росіяни – понад 20 тисяч боєприпасів за добу.

Росія – диктатура, Німеччина не хоче переходити на військову економіку

Повільні поставки боєприпасів Пісторіус пояснив тим, що обсяги та терміни передачі боєприпасів залежать від того, як працює оборонна промисловість. За його словами, вона все ще в довоєнному режимі.

При цьому Пісторіус заявив, що уряд Німеччини не хоче "переводити промисловість на військові рейки", як це вже почала робити Росія.

"Росія – це диктатура. І вони перейшли на військову економіку. Ми не прагнемо цього в Німеччині. Ми не можемо наказувати галузі, ми повинні укладати контракти", – зазначив він.

Загалом, за словами Пісторіуса, Німеччина наразі робить максимум на тлі зростання загрози імовірної агресії Росії проти країн НАТО.

Чи отримає Україна Taurus

Міністр також прокоментував імовірність поставок німецьких крилатих ракет Taurus, які Київ просить Берлін вже кілька місяців поспіль. За словами Пісторіуса, Taurus явно перевершує британські крилаті ракети Storm Shadow. А тому питання щодо їх поставок "потребує ретельного розгляду", наразі ж воно "немає нового статусу".

Зокрема, Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії передати їм ракети Taurus, аби Лондон взамін передав Києву Storm Shadow і уникнути дискусії прямої передачі ракет.

"Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якщо про це і ведуться переговори, то не в моєму офісі", – зазначив міністр.

Також він відкинув припущення, що Німеччина не надає Taurus Україні через погрози Путіна. Мовляв, через побоювання, що ними українські воїни можуть атакувати незаконний Кримський міст або навіть Москву.

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