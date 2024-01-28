В то же время глава немецкого правительства возмутился, что страна выделит Украине на помощь больше, чем другие государства-члены Европейского Союза. Потому призвал усилить финансирование.
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Шольц сделал заявление о помощи Украине
Выступая на конференции европейских делегатов Социал-демократической партии Германии Шольц подчеркнул, что Германия находится в очень важном моменте.
Канцер подчеркнул, что в 2024 году ФРГ предоставит 7 миллиардов евро помощи Украине. По его словам, это более половины суммы всех других государств ЕС вместе взятых.
Не может быть правильным, что Германия имеет такую большую долю,
– сказал он.
Шольц также подчеркнул, что месседж для российского президента Владимира Путина должен состоять в том, что он может не ждать, что европейская и американская поддержка Украины уменьшится. Поэтому призвал других лидеров ЕС увеличить свою долю в финансировании помощи нашему государству.
Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине
- Во время заседания Рамштайна 23 января министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделение пакета помощи Украине на 2024 год. Этот пакет должен помочь нашему государству в борьбе против агрессора.
- По словам Писториуса, в этот пакет войдут системы ПВО IRIS-T SLM, зенитная установка "Gepard", артиллерийские системы с более чем 230 тысячами боеприпасов, 80 танков "Leopard" 1 A5, бронеавтомобили и т.д.
- Также Берлин впервые передаст Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41. Германия также планирует обучить 10 тысяч украинских военных.
- В то же время Писториус сделал заявление о предоставлении Украине дальнобойных немецких ракет Taurus. Глава немецкого Минобороны отметил, что вопрос по поставкам ракет "нуждается в тщательном рассмотрении", пока оно "нет нового статуса".