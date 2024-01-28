В то же время глава немецкого правительства возмутился, что страна выделит Украине на помощь больше, чем другие государства-члены Европейского Союза. Потому призвал усилить финансирование.

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Шольц сделал заявление о помощи Украине

Выступая на конференции европейских делегатов Социал-демократической партии Германии Шольц подчеркнул, что Германия находится в очень важном моменте.

Канцер подчеркнул, что в 2024 году ФРГ предоставит 7 миллиардов евро помощи Украине. По его словам, это более половины суммы всех других государств ЕС вместе взятых.

Не может быть правильным, что Германия имеет такую большую долю,

– сказал он.

Шольц также подчеркнул, что месседж для российского президента Владимира Путина должен состоять в том, что он может не ждать, что европейская и американская поддержка Украины уменьшится. Поэтому призвал других лидеров ЕС увеличить свою долю в финансировании помощи нашему государству.

Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине