Германия знает, за что борется Украина, поэтому будет в дальнейшем поддерживать ее по мере своих возможностей. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января.

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Новый пакет помощи

В ходе видеоконференции министр выразил восхищение мужеством украинского народа и его Вооруженными силами.

Решительность Украины вдохновляет весь мир. Германия и в дальнейшем непоколебимо будет стоять на стороне Украины и не откажется от ее поддержки,

– заверил Писториус украинского коллегу Рустема Умерова.

Министр заявил о дальнейшем увеличении помощи Украине от Германии. Он отметил важность укрепления военного потенциала нашей страны.

Кроме того, Писториус сообщил о выделении нового пакета.

Что туда вошло:

системы ПВО IRIS-T SLM;

ЗУ "Gepard";

дополнительные артиллерийские системы с более 230 тыс. боеприпасов;

более 80 танков "Leopard" 1 A5;

дополнительные БМП;

дополнительные инженерные машины и мостоукладчики;

450 бронеавтомобилей;

системы разминирования;

дроны;

радиолокационные системы и системы разведки.

Также Берлин впервые передаст Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41 и планирует обучить 10 тысяч украинских военных.

Отдельно Писториус признал необходимость ускорить производство оружия, в частности боеприпасов, чтобы обеспечивать потребности Украины. Он пообещал долгосрочную поддержку с противовоздушной обороной.

Шольц признал, что переговоры с Россией не закончат войну

Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул тех, кто считает, что войну в Украине способны остановить переговоры между Киевом и Москвой. По словам немецкого политика, на пути мира стоят амбиции Путина, который стремится уничтожить Украину.

Шольц подчеркнул, что ЕС должен послать общий сигнал России, что они будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Напомним, что в то же время канцлер выступает противником передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. В Британии тем временем предлагают альтернативу, по которой Германия должна передать Лондону свои Taurus, а он в свою очередь предоставит Украине Storm Shadow.