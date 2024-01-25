Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что украинское государство никогда не исчезнет с радара международного сообщества. Ведь оно борется не только за себя.

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"Украина никогда не исчезнет с радара международного сообщества, потому что мы боремся не только за свое право. Мы боремся сегодня на своей территории за независимость, в частности, и Европы. И все это осознают", – подчеркнул Данилов.

В каждой стране происходят собственные политические процессы. Поэтому по тем или иным причинам могут быть задержки с поставками помощи. Это отражается на линии фронта.

Мы очень бы хотели, чтобы в ближайшее время все было улажено. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, независимость. Мы не торгуем принципами и не торгуем своими территориями, как бы кому-то этого не хотелось,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Россия периодически шантажирует Запад, что она будет использовать ядерное оружие "в случае угрозы". Эти запугивания страны-агрессора, отметил Алексей Данилов, уже не действуют, в частности, на ответственных политиков.

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