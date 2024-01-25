Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що українська держава ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти. Адже вона бореться не лише за себе.
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"Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти, тому що ми виборюємо не тільки своє право. Ми виборюємо сьогодні на своїй території незалежність, зокрема, і Європи. І всі це усвідомлюють", – наголосив Данілов.
У кожній країні відбуваються власні політичні процеси. Тому через ті чи інші причини можуть бути затримки з постачанням допомоги. Це відображається на лінії фронту.
Ми дуже б хотіли, щоби найближчим часом все було улагоджено. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, незалежність. Ми не торгуємо принципами й не торгуємо своїми територіями, як комусь того не бажалось,
– наголосив секретар РНБО.
Росія періодично шантажує Захід, що вона буде використовувати ядерну зброю "у разі загрози". Ці залякування країни-агресорки, зазначив Олексій Данілов, уже не діють, зокрема, на відповідальних політиків.
Військова допомога для України: новини
- Сенат Італії схвалив подальші постачання зброї для України. Допомога триватиме щонайменше до кінця 2024-го року. Тепер документ має розглянути нижня палата парламенту Італії.
- Німеччина поки що вагається щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Велика Британія пропонує компроміс. Лондон готовий передати для ЗСУ свої ракети Storm Shadow в обмін на те, що німецькі Taurus поїдуть на їхні склади.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що світ спостерігає за рішенням США щодо допомоги для України. Він зауважив, що, якщо Сполучені Штати прагнуть зберігати у цьому глобальне лідерство, то Конгрес має ухвалити додаткову допомогу негайно.