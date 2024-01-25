Тепер його передадуть на розгляд нижньої палати парламенту.
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Постачання зброї в Україну
Сенат Італії в середу, 24 січня, схвалив подальші поставки зброї в Україну. Вони триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.
Відповідне рішення підтримали 113 сенаторів, водночас 18 – були проти. Зауважимо, що парламентаріїв, які утрималися, не було.
Як зазначається, тепер документ переходить на голосування до Палати депутатів, яка є нижньою палатою парламенту Італії. Ухвала передбачає продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року.
Видання додало, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні непохитна у своїй рішучості допомогти Україні.
Проти подальшого постачання зброї до Києва виступив лише опозиційний Рух 5 зірок (М5С).
Допомога Україні від Італії
- У грудні 2023 року уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року.
- 19 грудня 2023 року італійський уряд схвалив продовження надання Україні допомоги й звернувся до парламенту з проханням підтвердити рішення.
- Нещодавно Reuters писало, що Італія сподівається використати головування в G7, щоб кинути виклик зростаючим уявленням про те, що Росія перемагає в Україні.