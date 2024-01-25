Тепер його передадуть на розгляд нижньої палати парламенту.

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Постачання зброї в Україну

Сенат Італії в середу, 24 січня, схвалив подальші поставки зброї в Україну. Вони триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

Відповідне рішення підтримали 113 сенаторів, водночас 18 – були проти. Зауважимо, що парламентаріїв, які утрималися, не було.

Як зазначається, тепер документ переходить на голосування до Палати депутатів, яка є нижньою палатою парламенту Італії. Ухвала передбачає продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року.

Видання додало, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні непохитна у своїй рішучості допомогти Україні.

Проти подальшого постачання зброї до Києва виступив лише опозиційний Рух 5 зірок (М5С).

Допомога Україні від Італії