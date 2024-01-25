Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он убежден, что предоставление Украине ракет Taurus очень поможет Силам обороны в противостоянии с агрессором.

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Получит ли Украина немецкие ракеты

Главная проблема с передачей Украине Taurus – психологический барьер в головах немецких политиков, которые должны принять это решение. Аналогичная ситуация случилась год назад с предоставлением Украине танков Leopard, для которого понадобилось серьезное дипломатическое давление на Берлин.

Впрочем, важно помнить, что, несмотря на некоторую медлительность в принятии решений, Германия играет крайне важную роль в помощи Украине. Например, Берлин пообещал многим странам бывшего "Восточного блока" компенсировать переданную ими советскую технику новым немецким вооружением.

"(По поводу Taurus – 24 Канал) уже были слухи, что это решение вот-вот примут, однако этого так и не произошло. Нужно было что-то с этим сделать, и вот британцы предложили креативный подход для того, чтобы это выглядело, будто это не Германия предоставила Украине Taurus", – объяснил Шарп.

Пока трудно спрогнозировать, поможет ли это предложение Берлину преодолеть его психологический барьер. Частично такой механизм мог бы помочь, ведь тогда бы ответственность за предоставление Украине этих ракет легла на плечи Лондона. Однако вряд ли такая схема "замылит глаза" Кремлю.

Украине крайне необходимы дальнобойные ракеты

Уже поставленных Украине ракет Storm Shadow / SCALP Силам обороны не хватит для ликвидации всех необходимых целей. Недавно Франция пообещала предоставить Киеву 40 ракет этого типа, однако вероятнее всего, что их поставки растянутся на несколько месяцев, а не будут одномоментными.

"Для того, чтобы эти средства (дальнобойные ракеты – 24 Канал) были эффективными, нужно применять их в значительных количествах. Если применять считанные ракеты в месяц, этого будет мало. Поэтому если Германия решится передать через Британию сотню или другую ракет, это будет иметь большое значение (для Сил обороны – 24 Канал)", – убежден Шарп.

Использование Украиной этих ракет уже продемонстрировало, что они в основном достигают своей цели. И если выбирать правильные объекты для поражения, вроде штаба российского флота в Севастополе, это мощное оружие существенно усилит украинскую армию.

Откуда еще Украина может получить дальнобойное оружие