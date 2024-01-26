Німеччина знає, за що бореться Україна, тому буде надалі підтримувати її у міру своїх можливостей. На цьому наголосив міністр оборони країни Борис Пісторіус під час онлайн-засідання контактної групи з питань оборони України 23 січня.

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Новий пакет допомоги

У ході відеоконференції міністр висловив захоплення мужністю українського народу та його Збройними силами.

Рішучість України надихає весь світ. Німеччина й надалі непохитно стоятиме на боці України та не відмовиться від її підтримки,

– запевнив Пісторіус українського колегу Рустема Умерова.

Міністр заявив про подальше збільшення допомоги Україні від Німеччини. Він наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу нашої країни.

Крім того, Пісторіус повідомив про виділення нового пакету.

Що туди увійшло:

системи ППО IRIS-T SLM;

ЗУ "Gepard";

додаткові артилерійські системи з понад 230 тис. боєприпасів;

понад 80 танків "Leopard" 1 A5;

додаткові БМП;

додаткові інженерні машини та мостоукладачі;

450 бронеавтівок;

системи розмінування;

дрони;

радіолокаційні системи та системи розвідки.

Також Берлін вперше передасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41 та планує навчити 10 тисяч українських військових.

Окремо Пісторіус визнав необхідність пришвидшити виробництво зброї, зокрема боєприпасів, аби забезпечувати потреби України. Він пообіцяв довгострокову підтримку з протиповітряною обороною.

Шольц визнав, що переговори з Росією не закінчать війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дорікнув тим, хто вважає, що війну в Україні здатні зупинити переговори між Києвом і Москвою. За словами німецького політика, на заваді миру стоять амбіції Путіна, який прагне знищити Україну.

Шольц підкреслив, що ЄС має надіслати спільний сигнал Росії, що вони надаватимуть підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що водночас канцлер виступає противником передачі Києву далекобійних ракет Taurus. У Британії тим часом пропонують альтернативу, за якої Німеччина має передати Лондону свої Taurus, а він своєю чергою надасть Україні Storm Shadow.