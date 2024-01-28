Издание ссылается на источники и отмечает, что администрация американского главы Джо Байдена "все еще переживает неудачное прошлогоднее контрнаступление Украины" и разрабатывает новую стратегию. Она должна изменить акцент отвоевания территории на отражение новых наступлений россиян.

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Долгосрочные цели нового плана США базируются на усилении Украины– ее военной силы, и экономики И, как отмечает издание, это "резкая смена" по сравнению с прошлым годом.

Также США хотят, чтобы украинские военные удержали свои позиции, а экономику страны "вывести ее на более устойчивый путь",

– говорится в статье.

Украине предлагают сосредоточиться на трех целях

Запад надеется, что Киев в 2024 году не потеряет больше территории, чем 1/5 площади, которая временно оккупирована Россией сейчас. Партнеры хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой они уже преуспели, в частности это:

ведение огня дальнобойным оружием, в частности, планируют поставить Киеву французские ракеты.

сдерживание Черноморского флота России для защиты морского транзита из портов Украины;

"связывание" российских сил на оккупированном полуострове Крым ракетными ударами и диверсиями.

Также в WP цитируют еще один источник– чиновника администрации Байдена, который подчеркнул: что избранная США новая стратегия не означает, что украинцы будут просто строить оборонительные линии и сидеть за ними весь год.

Все еще будут наступления на небольшие города и деревни, имеющих минимальную стратегическую цель, а также совершать "запуски ракет и беспилотников" и совершать российские атаки на гражданскую инфраструктуру.

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