Глава МИД Венгрии посетило кладбище "Кальвария" в Ужгороде. После этого венгерский министр призвал к завершению войны между Украиной и Россией.
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Заявления главы венгерского МИД
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января почтил память украинских защитников, которых убила страна-агрессорка Россия. После этого политик заявил, что война должна закончиться, а "человеческие жизни можно спасти только миром".
Так, венгерский политик на своей странице в Facebook рассказал, что с посещения кладбища началась его официальная программа визита в Ужгород. Также глава венгерского МИД поделился соответствующими фотографиями.
Сийярто посетил кладбище "Кальвария" / Фото Szijjártó Péter
Вместе с Сийярто были руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
На поле боя становится все больше и больше погибших мы не должны позволить погибнуть еще большему числу людей! Война должна закончиться человеческие жизни можно спасти только миром,
– заявил Сийярто.
Визит главы венгерского МИД в Ужгород: что известно
- Сийярто прибыл в Ужгород 29 января, где встретился с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- По словам руководителя Офиса Президента, переговоры будут касаться нормализации украинско-венгерских отношений.
- Также известно, что глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что встретился с венгерской делегацией во главе с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в пункте пропуска "Тиса".