Глава МИД Венгрии посетило кладбище "Кальвария" в Ужгороде. После этого венгерский министр призвал к завершению войны между Украиной и Россией.

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Заявления главы венгерского МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января почтил память украинских защитников, которых убила страна-агрессорка Россия. После этого политик заявил, что война должна закончиться, а "человеческие жизни можно спасти только миром".

Так, венгерский политик на своей странице в Facebook рассказал, что с посещения кладбища началась его официальная программа визита в Ужгород. Также глава венгерского МИД поделился соответствующими фотографиями.

Сийярто посетил кладбище "Кальвария" / Фото Szijjártó Péter

Вместе с Сийярто были руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На поле боя становится все больше и больше погибших мы не должны позволить погибнуть еще большему числу людей! Война должна закончиться человеческие жизни можно спасти только миром,

– заявил Сийярто.

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