Очільник МЗС Угорщини відвідав цвинтар "Кальварія" в Ужгороді. Після цього угорський міністр закликав до завершення війни між Україною та Росією.
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Заява глави угорського МЗС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 29 січня вшанував пам'ять українських захисників, яких вбила країна-агресорка Росія. Після цього політик заявив, що війна має закінчитися, а "людські життя можна врятувати тільки миром".
Так, угорський політик на своїй сторінці у Facebook розповів, що з відвідування кладовища розпочалася його офіційна програма візиту до Ужгорода. Також глава угорського МЗС поділився відповідними світлинами.
Сійярто відвідав кладовище "Кальварія" / Фото Szijjártó Péter
Разом із Сійярто були керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
На полі бою стає все більше і більше загиблих, ми не повинні дозволити загинути ще більшій кількості людей! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром,
– заявив Сійярто.
Візит глави угорського МЗС в Ужгород: що відомо
- Сійярто прибув до Ужгорода 29 січня, де зустрівся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
- За словами керівника Офісу президента, переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.
- Також відомо, що глава Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що зустрівся з угорською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в пункті пропуску "Тиса".