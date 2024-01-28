Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, кто такой Ласло Тороцкаи. Также он объяснил возможные причины появления такого заявления.

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"Позорное заявление"

Ласло Тороцкаи является маргиналом, не имеющим даже высшего образования. В прошлом он состоял в ультрарадикальной партии "Йоббик". Позже вышел из нее и создал собственную под названием Mi Hazank ("Наша родина").

На выборах в 2022 году за его партию проголосовало 6%. Сейчас 7 депутатов от этой партии входят в парламент Венгрии,

– отметил глава венгерской общины Киева и Киевской области.

Тибор Томпа сообщил, что в разговоре Мартоном Томпошем – руководителем оппозиционной фракции Momentum парламента Венгрии – тот заявил, что позиция его фракции заключается в "полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Господин Тороцкаи – это "платная марионетка", которого Виктор Орбан продвинул в парламент Венгрии, чтобы через него распространять свои ультраправые идеи, какие "Фидес" (партия Орбана –24 Канал) не решается высказать. Это – позорное заявление, и важно заметить, что большинство венгров не поддерживают этих несчастных людей,

– подчеркнул Мартон Томпош.

По словам главы венгерской общины Киева и Киевской области, руководитель фракции Momentum исчерпывающе сказал и о господине Тороцкаи и о том, что из себя представляет, и вообще, какую картину имеем мы сегодня.

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