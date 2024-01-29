Про те, що Зеленський хоче зустрітися з Орбаном, відомо давно. Наразі триває підготовка до такого візиту.
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Як Україна готує зустріч Зеленського та Орбана і коли вона відбудеться
Ми готуємо і хочемо, щоб ця зустріч завершилася конкретними результатами. Про дату конкретну ми не говорили, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб така зустріч відбулась якомога скоріше, тому що, як сказали і Петер Сіярто, і Дмитро Кулеба, ми точно єдині в тому, що ми нікому не дамо навіть можливості думати про те, що сусідні держави можуть бути не в добросусідських відносинах,
– сказав Андрій Єрмак під час брифінгу.
Візит Петера Сіярто він назвав потужним кроком до зустрічі двох лідерів. Зустрітися прагнуть обидві сторони, вони сподіваються, що діалог буде успішним і відкриє нову сторінку в стосунках між країнами.
Про що ще говорили під час зустрічі
- Петер Сіярто висловився про війну в Україні. "Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром", – сказав він.
- Угорський ультраправий політик Ласло Тороцкаї раніше зробив скандальну заяву, мовляв, "вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде". Йому різко відповів Дмитро Кулеба.
- "Якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють такі заяви, обламають їх тим більше", – сказав очільник нашого МЗС.
- Лідера партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї вважають "платною маріонеткою" Орбана. Імовірно, через свою партію він просуває ті наративи, на які не наважується орбанівська "Фідес", докладно читайте тут.