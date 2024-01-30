В Евросоюзе сейчас продолжаются споры, каким блок будет в будущем. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком, информирует 24 Канал.

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Венгрия за или против вступления Украины в ЕС

Ранее Венгрия в вопросе евроинтеграции Украины имела претензии к Киеву по поводу прав нацменьшинств. Журналисты спросили Сиярто, поддерживает ли Будапешт вступление Украины в ЕС после того, как Рада приняла закон о нацменьшинствах.

Глава МИД Венгрии ответил, что вопрос нацменьшинств еще не решен.

Отвечая на вопрос по евроинтеграции нашего государства, Сиярто не смог дать четкого ответа, сославшись на изучение вопроса будущего вида самого блока.

В Брюсселе есть много споров, учитывая, как будет выглядеть будущее ЕС и как будет выглядеть ЕС,

– сказал глава венгерского МИДа.

Он добавил, что эти вопросы "мы решаем, чтобы могли принять ответственные решения в дальнейшем".

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