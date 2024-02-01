Глава держави подякував європейським союзникам за фінансове рішення на користь України, передає 24 Канал.

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Це чіткий сигнал

Зеленський підкреслив важливість єдності членів Євросоюзу. Він зазначив, що дуже важливо, що виділення траншу було ухвалене одноголосно всіма 27 країнами-членами. За його словами, це ще одна ознака міцної єдності та підтримки України.

ЄС довів, що його слово має значення, а його обіцянки працюють в інтересах усієї Європи,

– наголосив президент.

Глава держави заявив, що сьогоднішнє рішення ЄС – чіткий сигнал того, що і Україна, і Європа здатні вистояти.

Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики,

– зазначив Зеленський.

Європа не може дозволити собі програти

Президент зауважив, що країна – агресорка не сидить на місці і шукає собі спільників. Так, вона продовжує отримувати зброю від Північної Кореї та Ірану.

Зокрема, за даними розвідки, відомо, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів.

Водночас, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується. І це також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти,

– наголосив Зеленський.

За словами президента саме тому сьогодні так потрібна єдність членів ЄС у створенні Фонду допомоги Україні в рамках нашого Європейського фонду миру.

Довідка: Нагадаємо, що наразі в Євросоюзі обговорюють виділення 5 мільярдів євро протягом 4 років для України в межах Європейського фонду миру для посилення української армії.

Окремо президент згадав за майбутній саміт миру, який готова провести та організувати Швейцарія. Він запросив усі країни Європи взяти у ньому участь.

Європа має сказати своє слово, і слово Європи має бути постійно значущим, надійним і втіленим у конкретних рішеннях,

– заявив Зеленський.

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