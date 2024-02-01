Глава государства поблагодарил европейских союзников за финансовое решение в пользу Украины, передает 24 Канал.

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Это четкий сигнал

Зеленский подчеркнул важность единства членов Евросоюза. Он отметил, что очень важно, что выделение транша было принято единогласно всеми 27 странами-членами. По его словам, это еще один признак крепкого единства и поддержки Украины.

ЕС доказал, что его слово имеет значение, а его обещания работают в интересах всей Европы,

– подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что сегодняшнее решение ЕС – четкий сигнал того, что и Украина, и Европа способны выстоять.

Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы,

– отметил Зеленский.

Европа не может позволить себе проиграть

Президент отметил, что страна – агрессорка не сидит на месте и ищет себе сообщников. Так, она продолжает получать оружие от Северной Кореи и Ирана.

В частности, по данным разведки, известно, что Россия получит от Пхеньяна миллион артиллерийских снарядов.

В то же время, к сожалению, реализация европейского плана по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается. И это также сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть,

– отметил Зеленский.

По словам президента, именно поэтому сегодня так нужно единство членов ЕС в создании Фонда помощи Украине в рамках нашего Европейского фонда мира.

Справка: Напомним, что в настоящее время в Евросоюзе обсуждают выделение 5 миллиардов евро в течение 4 лет для Украины в рамках Европейского фонда мира для усиления украинской армии.

Отдельно президент вспомнил о предстоящем саммите мира, который готова провести и организовать Швейцария. Он пригласил все страны Европы принять в нем участие.

Европа должна сказать свое слово, и слово Европы должно быть постоянно значимым, надежным и воплощенным в конкретных решениях,

– заявил Зеленский.

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