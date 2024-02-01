Глава государства поблагодарил европейских союзников за финансовое решение в пользу Украины, передает 24 Канал.
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Это четкий сигнал
Зеленский подчеркнул важность единства членов Евросоюза. Он отметил, что очень важно, что выделение транша было принято единогласно всеми 27 странами-членами. По его словам, это еще один признак крепкого единства и поддержки Украины.
ЕС доказал, что его слово имеет значение, а его обещания работают в интересах всей Европы,
– подчеркнул президент.
Глава государства заявил, что сегодняшнее решение ЕС – четкий сигнал того, что и Украина, и Европа способны выстоять.
Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы,
– отметил Зеленский.
Европа не может позволить себе проиграть
Президент отметил, что страна – агрессорка не сидит на месте и ищет себе сообщников. Так, она продолжает получать оружие от Северной Кореи и Ирана.
В частности, по данным разведки, известно, что Россия получит от Пхеньяна миллион артиллерийских снарядов.
В то же время, к сожалению, реализация европейского плана по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается. И это также сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть,
– отметил Зеленский.
По словам президента, именно поэтому сегодня так нужно единство членов ЕС в создании Фонда помощи Украине в рамках нашего Европейского фонда мира.
Отдельно президент вспомнил о предстоящем саммите мира, который готова провести и организовать Швейцария. Он пригласил все страны Европы принять в нем участие.
Европа должна сказать свое слово, и слово Европы должно быть постоянно значимым, надежным и воплощенным в конкретных решениях,
– заявил Зеленский.
50 миллиардов евро для Украины: что известно
- 1 февраля президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров Европейского Союза согласовали помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро. Это означает, что в течение четырех лет Киев получит 17 миллиардов прямой помощи и 33 миллиарда в виде кредитов.
- Известно, что ЕС принял решение о выделении помощи Украине без требуемого Венгрией права на вето. В декабре 2023 года во время саммита Будапешт уже налагал запрет на транш в 50 миллиардов евро.
- Выделенные средства Украина получит в рамках программы Ukraine Facility. Значительная часть пойдет в госбюджет.
- Венгрия не сможет ветировать помощь Украине.
- Сумма первого транша должна составлять – 4,5 миллиарда евро. Украина ждет его получить уже в марте 2024 года.