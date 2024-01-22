Верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель очікує, що держави-члени Євросоюзу зможуть виділити п'ять мільярдів євро на військову допомогу України у 2024 році. Про це він заявив за результатами засідання Ради міністрів закордонних справ, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна – пріоритетне питання для ЄС

Головний європейський дипломат зазначив, що Україна залишається пріоритетним питанням для Євросоюзу. Під час зустрічі європейські міністри заслухали українського колегу Дмитра Кулебу.

Боррель зазначив, що Росія не досягла результатів на полі бою і зазнала багато втрат. Верховний представник каже, що Москва продовжує атакувати Україну напередодні президентських виборів у Росії, про результати яких "можна здогадуватися". Україна, навпаки, змусила відійти російський флот з Криму.

Під час засідання міністри погодилися, що зараз не час, щоб послаблювати підтримку. Боррель анонсував свій візит до Києва на початку лютого, узгоджуючи новий інструмент допомоги під назвою "Фонд сприяння Україні".

Я сподіваюся, ми досягнемо домовленості про поповнення Європейського фонду миру на п'ять мільярдів євро, щоб ми могли створити фонд допомоги Україні. Ми представили неофіційний документ, щоб пояснити державам-членам, як працюватиме Європейський фонд миру на цьому новому етапі,

– сказав Боррель.

Дипломат також зазначив, що серед держав-членів існує політична домовленість щодо угоди про передачу надприбутків від російських активів. Він впевнений, що незабаром рішення буде ухвалено.

Раніше журналісти повідомляли, що Євросоюз розробляє новий план військової допомоги для України. Він передбачає спільні закупівлі озброєнь на загальну суму у 22 мільярди доларів.

Крім того, лідери ЄС планують зібратися 1 лютого. Вони проведуть зустріч, щоб обговорити економічний пакет для нашої держави. Мовиться про виділення 50 мільярдів євро.