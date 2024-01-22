У той час як українські війська відстоюють свої позиції на фронті, Євросоюз планує інвестувати в артилерійські боєприпаси та інше обладнання. Також лідери Альянсу зберуться 1 лютого, аби обговорити економічний пакет для України, який може становити до 50 мільярдів євро.

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Нова стратегія підтримки Києва

Новий план ЄС передбачає відшкодування державам-членам за військову допомогу Україні. Це дозволить збільшити обсяги постачань озброєнь та боєприпасів, необхідних для ефективної оборони. Німеччина, Велика Британія та інші країни вже зобов'язалися надати мільярди доларів на підтримку України.

Якщо враховувати залежність України від зовнішньої підтримки, то вибір, зроблений країнами-членами та партнерами ЄС у найближчий період: або дозволить Україні рішуче прогресувати, або серйозно підірве її здатність протистояти,

– цитує The Wall Street Journal.

Крім того, пропозиція ЄС передбачає створення спеціалізованого військового фонду, який забезпечить стабільне фінансування військових потреб України. Це дозволить зосередитись на спільних закупівлях та уникнути блокування виплат, скажімо, з боку тої ж Угорщини.

Очікується, що новий фонд допоможе збільшити виробництво важливого озброєння та забезпечить нашу державу необхідними ресурсами для протистояння агресії. Він також стимулюватиме європейські оборонні компанії до розширення виробничих потужностей.

Зверніть увагу! За словами офіційних осіб, обговорення плану розпочнуться найближчими днями, а лідери країн ЄС винесуть це питання на саміті 1 лютого. Однак для втілення стратегії в життя знадобиться одностайна підтримка всіх держав-членів, що може зайняти деякий час.

Цей крок Євросоюзу є відповіддю на потребу України в міжнародній підтримці, особливо в контексті затримки додаткової військової допомоги зі США. Європейські лідери визнають, що їхні рішення в найближчому майбутньому матимуть вирішальне значення для здатності України протистояти Росії.

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Запропоновані заходи мають на меті зміцнити обороноздатність України та забезпечити її необхідними ресурсами для тривалої боротьби за свою незалежність. У Брюсселі прагнуть досягти консенсусу серед своїх членів, щоб надати Україні всебічну підтримку в цей критичний час.

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