Такою думкою із 24 Каналом поділився кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Він зазначив, що ризик не погодження допомоги Україні від США справді існує, але це не означає, що через це Україна автоматично програє війну.

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Який контекст резонансних заяв Білого дому

В американському політикумі думка про те, що без допомоги Вашингтону Україна не вистоїть, є дуже поширеною. Навіть сам президент Джозеф Байден вважає, що затягування із рішенням про допомогу Україні може призвести до катастрофи.

Саме тому Білий дім готовий піти на поступки в прикордонній політиці США, що протягом тривалого часу була незмінною. А для того, щоб ці зміни сталися, на них потрібна згода обох партій, якої поки що не вдається досягти через максималістські вимоги окремих республіканців.

"Найближчими днями має відбутися голосування в Сенаті, після чого ми зможемо побачити, чи все ж таки готові американські політики до продовження допомоги Україні та всьому вільному світу для того, щоб боротися з російською агресією", – зазначив Желіховський.

Зверніть увагу! Згідно законопроєкту Байдена, Україна може отримати 60 мільярдів доларів підтримки, з яких 46 мільярдів військової допомоги та 14 мільярдів економічної. Водночас протягом 2023 року Київ отримав від Вашингтону 24 мільярди доларів військової допомоги, які були співставними із понад 60% бюджету України на оборону.

Як діятиме Україна в разі, якщо США не схвалять допомогу

Протягом останніх місяців 2023 року Україна змогла суттєво наростити своє власне виробництво зброї. А крім того, Україна має ще одного важливого донора в особі Європейського союзу, який може покрити левову частку дефіциту українського бюджету в 2024 році.

Крім того, Україна має сподівання на військову допомогу від окремих держав-членів об'єднаної Європи. Так, Київ очікує на візит Еммануеля Макрона, який має приїхати до України в лютому й оголосити про нові зобов'язання для України на додачу до вже обіцяних САУ Ceasar, ракет SPALP та боєприпасів.

До теми: В інтерв'ю британському 4 Каналу Володимир Зеленський зазначив, що без західної допомоги на початку війни Україна могла б протриматись лише декілька місяців і точно не мала б можливості стримувати агресора протягом майже двох років повномасштабних бойових дій.

І нарешті допомогти Україні в цей непростий час обіцяють країни, що погодились підписати гарантії безпеки. Так, нещодавно Британія оголосила про те, що інвестує у виробництво безпілотників для Сил оборони 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Можемо сподіватися, що Україна не залишиться наодинці з Росією і зможе ефективно відбивати ті атаки, які агресор щодня здійснює. Хоча, звичайно, це буде значно складніше робити, якщо допомога з боку Вашингтона не буде наданою", – спрогнозував експерт-міжнародник.

Що ще відомо про допомогу США для України