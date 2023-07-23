У Пентагоні кажуть, що у США недостатньо ATACMS для передачі Україні. Ба більше, заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль вважає, що ця зброя зараз не потрібна ЗСУ. Адже Сили оборони вже отримали британські Storm Shadow та французькі SCALP.

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Що кажуть у Білому домі

Наразі адміністрація Джозефа Байдена не хоче передавати Силам оборони ATACMS. Поки що Вашингтон твердо тримається цієї позиції попри зростальний тиск з боку законодавців у США та прохання українського уряду. Про це виданню повідомили офіційні особи на умовах анонімності.

Серед громадськості ширилися припущення, що Україна незабаром отримає від США ATACMS, як це було в інших випадках, коли Вашингтон спочатку відмовляв, а потім передавав Києву необхідну зброю. Але представники президентської адміністрації це заперечують. За словами неназваних співрозмовників, не було жодних змін у політиці Вашингтона щодо цих ракет. Ба більше, це питання предметно не обговорювалося протягом місяців.

У Пентагоні вважають, що Київ має інші, більш нагальні потреби, ніж ATACMS, і стурбовані тим, що відправлення достатньої кількості ракет в Україну, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно знизить готовність США до інших можливих конфліктів,

– пише видання.

США мають фіксовану кількість ATACMS в арсеналі та планують замінити їх ракетами наступного покоління Precision Strike. За даними ЗМІ, Lockheed Martin все ще виробляє 500 ATACMS щороку, але вся ця продукція призначена для продажу іншим країнам. Зазначається, що корпорація могла виготовити 4000 ракет від початку виробництва, однак їхня точна кількість засекречена. 900 з них Вашингтон продав закордонним союзникам та партнерам. З 2018 року армія США ухвалила з цією компанією принаймні 3 контракти на загальну суму близько 1 мільярда доларів для виконання цих та майбутніх замовлень.

Як ATACMS можуть вплинути на фронт

Представники адміністрації Байдена вважають, що ці ракети кардинально не змінять ситуацію у війні Росії проти України. На їхню думку, передача Києву ATACMS також обмежить використання HIMARS або GMLRS. В адміністрації президента США роблять ставку на далекобійну артилерію. Адже вона може випускати 6 снарядів одночасно та бити майже на 50 міль. З HIMARS також можна запускати й ATACMS, але тоді американська артилерійська система буде випускати тільки по одній ракеті за раз.

Нещодавно американський відставний генерал Бен Ходжес у своїх соцмережах закликав передати Україні ракети великої дальності. Він назвав такий крок розумним.

За його словами, це допомогло б Силам оборони зробити тимчасово окупований Крим непридатним для російських військових. Як пояснив колишній командувач американськими силами у Європі, якби Україна отримала цю зброю, Росія змушена була б перекинути Чорноморський флот до Новоросійська.

Що кажуть наші експерти про ATACMS