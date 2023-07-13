Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив, у чому полягає ключова відмінність між цими типами ракет. Про це він розповів 24 Каналу.

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Особливості ракет SCALP

"Тут дуже важливе питання кількості й ціни. ATACMS сотні є. Й нам реально можуть сотні ракет передати. ATACMS в декілька разів дешевші за Storm Shadow/ SCALP", – сказав Світан.

Ймовірно, Україні нададуть 40 – 50 штук ракет Storm Shadow й SCALP. Ними можна уразити лише 25 цілей. Водночас ми маємо цілей сотні, навіть без Криму.

Storm Shadow й SCALP – це літачки, які летять дуже низько над водою чи землею. Якщо будь-яка система ЗРК їх помітила, то воно їх зіб'є.

"Ті ж самі "Калібри", які ми збиваємо", – зазначив військовий експерт.

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Переваги балістичних ракет ATACMS

ATACMS – це американська тактична балістична ракета класу "земля – земля", яка складно збивається. Дальність стрільби становить до 300 кілометрів. Вони потрібні Україні для того, аби збільшити кількість уражених цілей на дальність понад 70 кілометрів більше, ніж HIMARS.

Це зовсім інша ракета. Це балістична ракета, яка йде вгору при старті на десятки кілометрів у бік космосу, а потім повертається вертикально на ціль. Її дуже складно помітити,

– наголосив Світан.

Лише дві системи Patriot й SAMP/T можуть збивати балістичні ракети. ATACMS – це ракета рівня "Іскандер" чи "Кинджал". Збити ракету такого типу надзвичайно складно.

У росіян є деякі позиції, які можуть спробувати перехопити ці ракети. Принаймні про це заявляла Росія, однак ніхто навіть не проводив випробовування.

"Ймовірно, ATACMS росіяни взагалі збити не зможуть. Як тільки з'являться ATACMS на Кримському мосту можна ставити хрест – його не буде. Десяток ATACMS виведуть міст з ладу мінімум на пів року, що нам якраз й потрібно", – підсумував полковник ЗСУ в запасі.

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