Варто зауважити, що лідер США та Володимир Зеленський обговорювали постачання цих ракет Києву. За словами глави держави, відповідне рішення поки не ухвалили.

До теми Чи отримає Україна ракети ATACMS: Зеленський підтвердив, що говорив про це з Байденом

Україна має аналог ATACMS

Журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс запитала Байдена, чи він все ще розглядає питання передачі Україні балістичних ракет класу "земля – земля".

Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо,

– відповів американський лідер.

Що таке ATACMS Army Tactical Missile System – американська тактична балістична ракета класу "земля – земля". Їхніми пусковими установками є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже є в України. Дальність стрільби ATACMS в залежності від модифікації становить від 140 до 300 кілометрів.

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Україні потрібні ATACMS: коротко