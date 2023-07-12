Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. Про це глава держави заявив під час брифінгу, який транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Байден та Зеленський говорили про ATACMS

Глава держави відповів на запитання про надання Україні ракет ATACMS.

Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, бо є очікування людей та військових,

– заявив Зеленський.

Він додав, що для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо постачання ATACMS, а вже потім розповідати, як це відбулось.

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Що таке ATACMS Це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin. Дальність застосування становить до 300 кілометрів. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

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