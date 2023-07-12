Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. Про це глава держави заявив під час брифінгу, який транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
До теми "Ми нікуди від вас не дінемось": Зеленський провів змістовну зустріч з Байденом
Байден та Зеленський говорили про ATACMS
Глава держави відповів на запитання про надання Україні ракет ATACMS.
Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, бо є очікування людей та військових,
– заявив Зеленський.
Він додав, що для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо постачання ATACMS, а вже потім розповідати, як це відбулось.
Зеленський прокоментував надання далекобійних ракет: відео
Що таке ATACMSЦе твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin. Дальність застосування становить до 300 кілометрів. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.
Зауважте Саміт НАТО: Зеленський і Байден обговорять передачу Україні далекобійних ракет
Україні потрібні ATACMS: що відомо
- Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що українська армія може швидко звільнити всі свої території, включно з Кримом. Однак для цього потрібні винищувачі F-16 і ракети ATACMS.
- Станом на сьогодні в адміністрації Джо Байдена тривають так звані "тихі" обговорення щодо ймовірності передачі Україні ракет збільшеного радіуса дії ATACMS. Адже США досі не ухвалили рішення про надання цієї зброї ЗСУ.
- Експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що ATACMS – це ракета для поля бою. Її можна назвати потужнішим західним аналогом радянської "Точка-У". Вона могла б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.