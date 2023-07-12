Обсуждения и дискуссии о возможной передаче Украине ракет ATACMS еще продолжаются. Об этом глава государства заявил во время брифинга, который транслировался в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Байден и Зеленский говорили об ATACMS
Глава государства ответил на вопрос о предоставлении Украине ракет ATACMS.
Не знаю. Как вам сказать? Есть такие разговоры, пока нет решения. Лучше не поднимать вопрос, потому что есть ожидания людей и военных,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что для начала необходимо принять конкретное решение по поставкам ATACMS, а потом рассказывать, как это произошло.
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Что такое ATACMSЭто твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin. Дальность применения составляет до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.
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Украине нужны ATACMS: что известно
- Недавно военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что украинская армия может быстро освободить все свои территории, включая Крым. Однако для этого требуются истребители F-16 и ракеты ATACMS.
- По состоянию на сегодняшний день в администрации Джо Байдена продолжаются так называемые "тихие" обсуждения о вероятности передачи Украине ракет увеличенного радиуса действия ATACMS. Ведь США до сих пор не приняли решение о предоставлении этого оружия ВСУ.
- Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что ATACMS – это ракета для поля боя. Ее можно назвать более мощным западным аналогом советской "Точка-У". Она могла б помочь украинским защитникам уничтожать российские резервы на подходе.