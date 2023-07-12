Обсуждения и дискуссии о возможной передаче Украине ракет ATACMS еще продолжаются. Об этом глава государства заявил во время брифинга, который транслировался в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Глава государства ответил на вопрос о предоставлении Украине ракет ATACMS.

Не знаю. Как вам сказать? Есть такие разговоры, пока нет решения. Лучше не поднимать вопрос, потому что есть ожидания людей и военных,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что для начала необходимо принять конкретное решение по поставкам ATACMS, а потом рассказывать, как это произошло.

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Что такое ATACMS Это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin. Дальность применения составляет до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

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