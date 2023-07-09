Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он процитировал соответствующие слова Бенна Ходжеса – бывшего командующего войсками США в Европе.

Вашему вниманию Контрнаступление будет: Зеленский призвал предоставить дальнобойное оружие и авиацию

"Как только мы получим это оружие, у нас будет преимущество на поле боя. Пока этого не произошло, мы используем имеющуюся компоненту", – отметил Селезнев.

Для чего нужны ATACMS

ATACMS – американская баллистическая ракета класса "земля – земля". В зависимости от модификации дальность колеблется от 160 до 300 километров.

Ракеты ATACMS используются на поле боя – они могли бы помочь украинским защитникам уничтожать российские резервы на подходе.

Обратите внимание! 29 июня издание Wall Street Journal сообщило, что США близки к моменту передачи Украине ATACMS, но неизвестно, когда это может произойти. Позже представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что не знает о каких-либо близких решениях насчет ATACMS.

Почему важны F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторный многофункциональный лёгкий истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США.

Истребители F-16 способны изменить ход войны, ведь они преобладают любые российские самолеты в малозаметности, распознавании врага и прицельной дальности выстрела.

Обратите внимание! 27 июня в Дании заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже стартовало и продлится 6 – 8 месяцев. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что обучение украинских пилотов на F-16 пока не началось, однако программа стартовала – это не тождественные вещи.

Украина нуждается в большем количестве оружия и техники