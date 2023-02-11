Так, Ходжес заявил, что война действительно может закончиться уже в 2023 году победой Украины, однако для этого нужна помощь западных партнеров.

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Украине нужны истребители

Генерал уверен, если Запад согласует предоставление боевой авиации, Украина может одержать победу уже в 2023-м. Если же партнеры сохранят военную помощь на том уровне, что сейчас, этот процесс, по мнению Ходжеса, может занять до 5 лет.

За это время множество невинных людей будет убито. Чем раньше мы предоставим им возможность добиться решающего результата, тем быстрее все закончится. Я верю, что это (война – 24 Канал) может закончиться в этом году. Украина может победить Россию и вынудить ее покинуть Крым и Донбасс. Как долго это продлится, зависит от нас,

– подчеркнул генерал.

По его словам, трудности, связанные с обучением украинских пилотов на западных истребителях, не означают, что предоставить Киеву самолеты невозможно.

"Украина, конечно, выберет своих лучших пилотов, чтобы пересадить их на новые истребители. Не то, что их отправят в университеты учиться с нуля", – объяснил Ходжес, призвав начать этот процесс как можно быстрее.

Также он убежден, что предоставление истребителей фактически не отличается от предоставления HIMARS или гаубиц Panzerhaubitze 2000. Ведь все это – точное оружие большой дальности, которое дает ВСУ возможность атаковать российские базы, логистику, систему транспортировки, отметил генерал.

Обратите внимание! По мнению Ходжеса, единственная "красная черта" в вопросе военной помощи, которую США и их союзники не перейдут, – это отправка своих военнослужащих для непосредственного участия в войне на поле боя. "Но украинцы и не просят этого, им это не нужно", – подчеркнул американский генерал.

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В Белом доме прокомментировали возможное предоставление Украине истребителей

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 10 февраля прокомментировал возможность получения Украиной истребителей. Он заявил, что каждое государство принимает "суверенное решение" предоставлять боевые самолеты, или нет.