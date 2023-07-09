Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов. Він процитував відповідні слова Бена Ходжеса – колишнього командувача військ США в Європі.
До вашої уваги Контрнаступ буде: Зеленський закликав надати далекобійну зброю та авіацію
"Тільки-но ми отримаємо цю зброю, ми матимемо перевагу на полі бою. Поки цього не сталося, ми використовуємо наявну компоненту", – зазначив Селезньов.
Для чого потрібні ATACMS
ATACMS – американська балістична ракета класу "земля – земля". Залежно від модифікації дальність коливається від 160 до 300 кілометрів.
Ракети ATACMS застосовують на полі бою – вони могли б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.
Чому важливі F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США.
Винищувачі F-16 здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.
Україна потребує більше зброї і техніки
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна знає, як переломити перебіг війни з Росією. Після касетних боєприпасів ЗСУ можуть отримати ще потужніше озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що потрібний набір систем озброєння майже відбувся, проте не остаточно. Зокрема, партнери під час перевірки своїх складів з'ясували, що зброя не в ідеальному технічному стані.
- Як відомо, США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума становить 800 мільйонів доларів, і він містить також касетні боєприпаси.