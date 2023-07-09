Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов. Він процитував відповідні слова Бена Ходжеса – колишнього командувача військ США в Європі.

До вашої уваги Контрнаступ буде: Зеленський закликав надати далекобійну зброю та авіацію

"Тільки-но ми отримаємо цю зброю, ми матимемо перевагу на полі бою. Поки цього не сталося, ми використовуємо наявну компоненту", – зазначив Селезньов.

Для чого потрібні ATACMS

ATACMS – американська балістична ракета класу "земля – земля". Залежно від модифікації дальність коливається від 160 до 300 кілометрів.

Ракети ATACMS застосовують на полі бою – вони могли б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.

Зверніть увагу! 29 червня видання Wall Street Journal повідомило, що США близькі до моменту передання Україні ATACMS, але достеменно невідомо, коли це може статися. Пізніше речник Пентагону Патрік Райдер зазначив, що не знає про будь-які близькі рішення щодо ATACMS.

Чому важливі F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США.

Винищувачі F-16 здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.

Зверніть увагу! 27 червня в Данії заявили, що навчання українських пілотів на F-16 уже стартувало й триватиме 6 – 8 місяців. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів на F-16 наразі не почалося, однак програма стартувала – це не тотожні речі.

Україна потребує більше зброї і техніки