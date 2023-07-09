Министр обороны Украины в эфире телемарафона рассказал, что сейчас происходит качественный переход в количественный. Ведь Украина в течение 30 лет независимости не могла мечтать о таком уровне наличия современного оружия стандартов НАТО почти всех типов и видов, пишет 24 Канал.

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Что сказал Резников об оружии для ВСУ

Мы с вами получили реальные вещи, о которых не могли мечтать. Это артиллерия 155 калибра, и MLRS или системы залпового огня такие как HIMARS или M270, противокорабельные ракеты Harpoon, танки, бронетранспортеры, бронетранспортеры разного типа качественные и современные. Bradley, Marder, Cougar, соответственно Challenger, Leopard и будем иметь Abrams,

– рассказал Резников.

Министр отметил, что всем понятно, что политическое решение о F-16 было принято. Сейчас только вопрос обучения и подготовки.

"Остаются подлодки, потому что даже противоминные корабли мы уже тоже имеем. Два корабля стоят в Британии под украинскими флагами с украинскими экипажами. И скоро тоже мы будем иметь от правительства Нидерландов", – пояснил министр.

Однако он уточнил, что все это – качественные решения, но не количественные. Ведь во время такой открытой войны всегда будет недостаточно. Потому что это война ресурсов.

Поэтому не может быть достаточно снарядов, амуниций, артиллерий сколько, сколько бы ты хотел. Так как есть понятие тактический запас, стратегический запас. Том, конечно, потребности вооруженных сил, сил обороны намного больше, чем мы с вами производим в Украине и партнеры дают. Там с позитива – партнеры делятся с нами системно, спланировано своим оружием из своих складов и одновременно они уже заказали и профинансировали свою индустрию на производство дополнительных боеприпасов, снарядов, амуниции и различных видов оружия и самое главное – запасных частей. Потому что любая система нуждается в ремонте,

– объяснил Алексей Резников.

Министр обороны ответил на вопрос, есть ли до сих пор промедление со снабжением западного вооружения. По его словам, необходимый набор систем почти прошел, однако не окончательно. Ведь завершится подготовка экипажей и кое-что еще приедет. К примеру, те же танки Abrams.

Алексей Резников также добавил, что партнеры, при проверке своих складов, выяснили, что оружие не в идеальном техническом состоянии. Им казалось, что после Второй мировой войны полномасштабного открытого театра военных действий в Европе не может произойти, но это случилось. Поэтому страны тоже это переосмысливают.

"Поэтому мы будем рассчитывать, что они и дальше будут с нами столько, сколько нужно", – объяснил Резников.

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