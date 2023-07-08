По словам Резникова, небо над столицей уже почти полностью защищено. Однако остались еще города, где систему противовоздушной обороны нужно усилить.

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В каких городах планируется усилить ПВО

Резников сказал, что сейчас Минобороны работает над тем, чтобы усилить ПВО в разных городах. После Киева на очереди:

Одесса,

Запорожье,

Днепр,

Харьков,

Львов.

Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это очевидно противоречило их цели. Потому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем,

– сказал Резников.

Следует отметить, что силы ПВО Украины значительно усилятся, когда Украина получит самолеты F-16. Это не только поможет нашим защитникам сбивать больше ракет или более эффективно бить по враждебным позициям, но и поможет сбивать российские самолеты. Последнее устранит проблему управляемыми авиабомбами, которые оккупанты активно выпускают на прифронтовые населенные пункты.

Дело в том, что российские самолеты наносят удары с дистанции минимум 50 километров от линии боевого столкновения, госграницы или моря. Пока Украине нечем доставать эту авиацию.

Когда Украина получит F-16