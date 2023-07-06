Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, к ночному удару по Львову российские оккупанты готовились еще вечером 5 июля.

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"Теперь на боевом дежурстве в Черном море находятся три надводных и три подводных корабля. Учитывая выпущенные "Калибры", теперь общий залп составляет 28 ракет", – сказала Гуменюк.

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Это очень высокий уровень ракетной угрозы, поэтому расслабляться нельзя. Враг пытается подбирать оружие из своих запасов.

Россияне готовились к атаке

Во время атаки по Львову враг пытался маневрировать, что свидетельствует о подготовительной акции. Ранее он совершил обманные пуски, чтобы выяснить расположение украинской ПВО и спланировать маршрут своего удара.

Кроме того, россияне пытаются просто истощать украинскую систему ПВО. Также они держат население в постоянном напряжении – это элемент гибридной войны.

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