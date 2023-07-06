Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, к ночному удару по Львову российские оккупанты готовились еще вечером 5 июля.
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"Теперь на боевом дежурстве в Черном море находятся три надводных и три подводных корабля. Учитывая выпущенные "Калибры", теперь общий залп составляет 28 ракет", – сказала Гуменюк.
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Это очень высокий уровень ракетной угрозы, поэтому расслабляться нельзя. Враг пытается подбирать оружие из своих запасов.
Россияне готовились к атаке
Во время атаки по Львову враг пытался маневрировать, что свидетельствует о подготовительной акции. Ранее он совершил обманные пуски, чтобы выяснить расположение украинской ПВО и спланировать маршрут своего удара.
Кроме того, россияне пытаются просто истощать украинскую систему ПВО. Также они держат население в постоянном напряжении – это элемент гибридной войны.
Россияне ударили по Львову: основное
- В ночь на 6 июля российские захватчики запустили ракеты по Львову. Было попадание в многоквартирный дом, в результате чего погибли люди. Уже известно о четырех погибших и многих раненых.
- Мэр Андрей Садовый заявил, что власть выделит первые 100 миллионов для ликвидации последствий ночной атаки, а также предоставит временное убежище тем, кто потерял жилье.
- Воздушные силы сообщили, что враг применил крылатые ракеты "Калибр". Пуски были из Черного моря. Украинским защитникам удалось уничтожить 7 из 10.