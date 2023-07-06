Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, выделят средства для ликвидации последствий российского удара.

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"Мы провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Выделяем первые 100 миллионов, чтобы ликвидировать последствия этой ужасающей атаки", – отметил Садовый.

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В результате обстрела во Львове повреждено ориентировочно 35 домов. В частности, школы, общежития Львовской политехники, офисный комплекс по улице Стрыйской. К тому же вылетело сотни окон.

Если говорить о восстановлении инфраструктуры из-за российской атаки – то речь идет о десятках миллионов гривен.

Что известно о жертвах

Мэр Львова назвал ночную атаку самой ужасной за время полномасштабного вторжения России. Уже известно о четырех погибших. Но под завалами все еще остаются люди, среди которых также могут быть погибшие. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По состоянию на 08:39 33 жителя города обратились за медицинской помощью, 13 человек находятся в больницах.

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