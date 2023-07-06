Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, до нічного удару по Львову російські окупанти готувались ще ввечері 5 липня.

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"Тепер на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три надводних і три підводних кораблі. Враховуючи випущені "Калібри", тепер загальний залп становить 28 ракет", – сказала Гуменюк.

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Це дуже високий рівень ракетної загрози, тому розслаблятися не можна. Ворог намагається підбирати зброю зі своїх запасів.

Росіяни готувались до атаки

Під час атаки по Львову ворог намагався маневрувати, що свідчить про підготовчу акцію. Раніше він здійснив обманні пуски, щоб з'ясувати розташування української ППО і спланувати маршрут свого удару.

Крім того, росіяни намагаються просто виснажувати українську систему ППО. Також вони тримають населення в постійному напруженні – це елемент гібридної війни.

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