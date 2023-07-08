Об этом 24 Каналу рассказала нардепка, руководитель ВСК для контроля использования вооружения Александра Устинова. Она добавила, что до сих пор ни одна страна не подала запрос США на передачу самолетов. F-16.

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Растягивается во времени

Как отметила Устинова, решение об обучении украинских пилотов принято, однако пока они еще не начались.

"Насколько мне известно, базовые учения для первой серии пилотов начнутся в августе", – сказала руководительница ВСК для контроля использования вооружения.

Обратите внимание! Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по плану обучение наших пилотов на F-16 должно было начаться еще в июне.

Пока нет четкого понимания, где будут учиться пилоты. Бельгия предлагала свои обучающие базы, но они могут взять на тренировку малое количество пилотов. Может, придется дождаться, когда достроится база в Румынии.

"Это все растягивается во времени минимум на полгода, больше, чем мы этого ожидали", – добавила Устинова.

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Дадут ли Украине ATACMS

По мнению нардепки, вопрос передачи ATACMS тоже в ближайшее время будет решен – нам предоставят ракеты. В этом Украине очень помогли британцы, когда предоставили свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые мы уже используем.

Британцы – это те, кто пробивают стену недоверия. Они первые сказали, что дадут танки. После этого последовало заявление США и Германии о предоставлении ABRAMS и Leopard,

– рассказала руководитель ВСК для контроля использования вооружения.

Относительно ATACMS возникла техническая проблема. Ведь даже на территории США этих ракет не такое большое количество, поэтому сейчас американцы пытаются понять достаточное ли у них количество ракет, чтобы передать их Украине.

"Хотя даже 5 штук имели бы для нас очень важное значение", – подчеркнула Устинова.

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