В то же время глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит самолеты F-16 до завершения контрнаступления. Это 24 Каналу прокомментировал заместитель директора Центра исследования армии, военный эксперт Михаил Самусь.

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Нерешительность США

О передаче самолетов Украине начали говорить всего несколько недель назад, а для подготовки пилотов понадобится около 4-6 месяцев. Вероятно, контрнаступательная операция ВСУ продлится до начала зимы.

Обратите внимание! Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил важность дискуссии о передачи Украине F-16 и заявил, что вопрос предоставления самолетов не будет решен в ближайшее время. Необходимо подготовить пилотов и технический персонал, а также наладить логистику.

"Логично, что мы не успеваем получить самолеты, чтобы использовать их в летне-осенней кампании", – отметил военный эксперт.

Администрация Джо Байдена нерешительная в передаче нужного оружия, в том числе истребителей F-16 и ракет ATACMS. Сейчас обсуждают другие типы самолетов, так что, возможно, начались политико-бюрократические процессы относительно передачи авиации. Однако если бы Украина имела F-16 или другие самолеты, то результаты на фронте были бы другие.

"Я вообще не понимаю, почему решение о передаче истребителей Украине не приняли в начале полномасштабного вторжения России. При таких условиях, мы бы уже в конце 2022 года получили первые эскадрильи. Сейчас они были бы в полной боевой готовности и наносили сокрушительные удары", – сказал Самусь.

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По мнению военного эксперта, графика обучения наших пилотов нет из-за отсутствия окончательного политического решения, которое принимает администрация Белого дома. Ведь F-16 – это американские самолеты и Соединенные Штаты будут согласовывать передачу.

"Все опять почему подвисает в администрации Байдена. То же касается приглашения Украины к переговорам о членстве в НАТО", — добавил Самусь.

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