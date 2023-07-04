В то же время глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит самолеты F-16 до завершения контрнаступления. Это 24 Каналу прокомментировал заместитель директора Центра исследования армии, военный эксперт Михаил Самусь.
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Нерешительность США
О передаче самолетов Украине начали говорить всего несколько недель назад, а для подготовки пилотов понадобится около 4-6 месяцев. Вероятно, контрнаступательная операция ВСУ продлится до начала зимы.
"Логично, что мы не успеваем получить самолеты, чтобы использовать их в летне-осенней кампании", – отметил военный эксперт.
Администрация Джо Байдена нерешительная в передаче нужного оружия, в том числе истребителей F-16 и ракет ATACMS. Сейчас обсуждают другие типы самолетов, так что, возможно, начались политико-бюрократические процессы относительно передачи авиации. Однако если бы Украина имела F-16 или другие самолеты, то результаты на фронте были бы другие.
"Я вообще не понимаю, почему решение о передаче истребителей Украине не приняли в начале полномасштабного вторжения России. При таких условиях, мы бы уже в конце 2022 года получили первые эскадрильи. Сейчас они были бы в полной боевой готовности и наносили сокрушительные удары", – сказал Самусь.
Кто и почему затягивает обучение украинских пилотов на F-16: смотрите видео
Некоторые страны затягивают с обучением пилотов
По мнению военного эксперта, графика обучения наших пилотов нет из-за отсутствия окончательного политического решения, которое принимает администрация Белого дома. Ведь F-16 – это американские самолеты и Соединенные Штаты будут согласовывать передачу.
"Все опять почему подвисает в администрации Байдена. То же касается приглашения Украины к переговорам о членстве в НАТО", — добавил Самусь.
Передача Украине истребителей F-16: последние новости
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что график обучения украинских пилотов на F-16 начинает сдвигаться, несмотря на то, что тренировки должны были начаться в июне.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для успешного контрнаступления Украине нужно больше оружия, в том числе современные истребители – "не 120, но хотя бы ограниченное количество".
- Владимир Зеленский в интервью поделился предположениями, что за шесть – семь месяцев Украина получит первые самолеты F-16.