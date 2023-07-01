Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, американцы, возможно, озабочены собственным арсеналом.
Вашему вниманию США близки к предоставлению дальнобойных ракет ATACMS Украине, – WSJ
"Если нужно будет, Пентагон снова придумает какие-то "красные линии", почему теперь не время передавать ATACMS. Возможно, американцы не хотят признаваться, насколько исправен арсенал ракет, что из них можно передать Украине", – сказал Киричевский.
Почему ATACMS так нужны ВСУ
ATACMS – это все-таки ракета для поля боя. Ее можно назвать более мощным западным аналогом советской "Точка-У". Она могла помочь украинским защитникам уничтожать российские резервы на подходе.
"Хорошо, что россияне настолько истощились во время наступления ВСУ на Юге, что ввели в бой резервы третьей очереди. Но если бы у нас были ATACMS, им было бы нечего вводить ", – отметил Киричевский.
Ракеты ATACMS для Украины: последние новости
- 29 июня издание Wall Street Journal сообщило, что США близки к моменту, когда передадут Украине ATACMS. Но точно неизвестно, когда это может произойти.
- Позже в Пентагоне отреагировали на эту новость. Спикер Патрик Райдер отметил, что не знает о каких-либо близких решениях по ATACMS.
- Также не подтвердил информацию о предоставлении ракет и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Однако он подчеркнул, что свою позицию Вашингтон постоянно пересматривает.
- Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сдвиги в вопросе о дальнобойных ракетах произошли в конце мая 2023 года. Тогда вместо ответа "просто забудьте об этом" в Киеве наконец-то услышали, что возможность передачи ATACMS обсуждается.