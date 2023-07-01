Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, американцы, возможно, озабочены собственным арсеналом.

Вашему вниманию США близки к предоставлению дальнобойных ракет ATACMS Украине, – WSJ

"Если нужно будет, Пентагон снова придумает какие-то "красные линии", почему теперь не время передавать ATACMS. Возможно, американцы не хотят признаваться, насколько исправен арсенал ракет, что из них можно передать Украине", – сказал Киричевский.

Обратите внимание! ATACMS – американская баллистическая ракета класса "земля – земля". В зависимости от модификации дальность колеблется от 160 до 300 километров. Кассетная головная часть позволяет уничтожать большое количество личного состава и техники противника.

Почему ATACMS так нужны ВСУ

ATACMS – это все-таки ракета для поля боя. Ее можно назвать более мощным западным аналогом советской "Точка-У". Она могла помочь украинским защитникам уничтожать российские резервы на подходе.

"Хорошо, что россияне настолько истощились во время наступления ВСУ на Юге, что ввели в бой резервы третьей очереди. Но если бы у нас были ATACMS, им было бы нечего вводить ", – отметил Киричевский.

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