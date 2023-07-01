Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, американці, можливо, переймаються власним арсеналом.
До вашої уваги США близькі до надання далекобійних ракет ATACMS Україні, – WSJ
"Якщо треба буде, Пентагон знову придумає якісь "червоні лінії", чому тепер не на часі передавати ATACMS. Можливо, американці не хочуть зізнаватися, наскільки справний арсенал ракет, що з них можна передати Україні", – сказав Киричевський.
Чому ATACMS так потрібні ЗСУ
ATACMS – це все-таки ракета для поля бою. Її можна назвати потужнішим західним аналогом радянської "Точка-У". Вона могла б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.
"Добре, що росіяни настільки виснажились під час наступу ЗСУ на Півдні, що ввели в бій резерви третьої черги. Але якби в нас були ATACMS, їм не було б що вводити", – зазначив Киричевський.
Ракети ATACMS для України: останні новини
- 29 червня видання Wall Street Journal повідомило, що США близькі до моменту, коли передадуть Україні ATACMS. Але достеменно невідомо, коли це може статися.
- Пізніше в Пентагоні зреагували на цю новину. Речник Патрік Райдер зазначив, що не знає про будь-які близькі рішення щодо ATACMS.
- Також не підтвердив інформацію про надання ракет і голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Проте він наголосив, що свою позицію Вашингтон постійно переглядає.
- Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що зрушення в питанні про далекобійні ракети відбулися наприкінці травня 2023 року. Тоді замість відповіді "просто забудьте про це" в Києві нарешті почули, що можливість передачі ATACMS обговорюється.