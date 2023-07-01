Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, американці, можливо, переймаються власним арсеналом.

До вашої уваги США близькі до надання далекобійних ракет ATACMS Україні, – WSJ

"Якщо треба буде, Пентагон знову придумає якісь "червоні лінії", чому тепер не на часі передавати ATACMS. Можливо, американці не хочуть зізнаватися, наскільки справний арсенал ракет, що з них можна передати Україні", – сказав Киричевський.

Зверніть увагу! ATACMS – американська балістична ракета класу "земля – земля". Залежно від модифікації дальність коливається від 160 до 300 кілометрів. Касетна головна частина дає змогу знищувати велику кількість особового складу та техніки противника.

Чому ATACMS так потрібні ЗСУ

ATACMS – це все-таки ракета для поля бою. Її можна назвати потужнішим західним аналогом радянської "Точка-У". Вона могла б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.

"Добре, що росіяни настільки виснажились під час наступу ЗСУ на Півдні, що ввели в бій резерви третьої черги. Але якби в нас були ATACMS, їм не було б що вводити", – зазначив Киричевський.

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