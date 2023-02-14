Як зазначають у виданні, адміністрація Байдена має ще одну причину не надавати Україні ATACMS. Як з'ясувалося, у країні переживають за власний же арсенал.

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Запаси ракет не гумові

У США переймаються тим питанням, що їм самим не вистачить ракет ATACMS. Відповідну інформацію озвучили четверо осіб, наближених до переговорного процесу. У Пентагоні недостатньо запасних армійських тактичних ракетних систем. І Якщо країна передасть нашій державі далекобійні ракети, то це:

зменшить запаси США;

може зашкодити готовності американських військ до майбутньої боротьби.

З будь-яким пакетом ми завжди враховуємо нашу готовність і власні запаси, забезпечуючи Україні те, що їй потрібно на полі бою. Існують інші шляхи надання Україні можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях,

– сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони.

Залишається в адміністрації й інший страх, пов'язаний з ATACMS. У США досі припускають, що Україна може бити такими ракетами по території Росії. Цього намагаються уникнути, щоб не перетинати червоні лінії, окреслені Кремлем раніше.

Слід зауважити, що за останні 20 років компанія Lockheed Martin випустила близько 4000 ракет ATACMS у різних конфігураціях. Відомо, що деякі з них США продали країнам-союзникам. Ще 600 випустили американські військові під час війни у Перській затоці та війни в Іраку.

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