Как отмечают в издании, у администрации Байдена еще одна причина не предоставлять Украине ATACMS. Как выяснилось, в стране переживают за свой же арсенал.

Читайте также Новый этап затяжной войны, как Путин хочет изнурить Запад: что западные СМИ пишут об Украине

Запасы ракет не резиновые

В США задаются тем вопросом, что им самим не хватит ракет ATACMS. Соответствующую информацию озвучили четыре человека, приближенные к переговорному процессу. В Пентагоне недостаточно запасных армейских тактических ракетных систем. И если страна передаст нашему государству дальнобойные ракеты, то это:

уменьшит запасы США;

может помешать готовности американских войск к предстоящей борьбе.

С любым пакетом мы всегда учитываем нашу готовность и собственные запасы, обеспечивая Украине то, что нужно на поле боя. Существуют другие пути предоставления Украине возможностей, необходимых для нанесения ударов по целям,

– сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны.

Остается у администрации и другой страх, связанный с ATACMS. В США до сих пор предполагают, что Украина может бить такими ракетами на территории России. Этого пытаются избежать, чтобы не пересекать красные линии, очерченные Кремлем раньше.

Следует отметить, что за последние 20 лет компания Lockheed Martin выпустила около 4000 ракет ATACMS в разных конфигурациях. Понятно, что некие из их США продали странам-союзникам. Еще 600 выпустили американские военные во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке.

Военная помощь для Украины растет