Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, зараз Україна має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow. Але також надзвичайно важливо отримати ще й американські ATACMS.
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Чому Україні потрібні ракети ATACMS
Як наголосив Селезньов, у випадку Storm Shadow Київ має досить незначну кількість носіїв таких ракет. Окупанти активно намагаються вистежити українські літаки, з яких запускають цю зброю.
Storm Shadow – чудова ракета. Але нам бракує носіїв для неї. А росіяни намагаються вистежити носії. За таких умов є ризик для наших пілотів,
– зазначив Селезньов.
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Ситуація з ATACMS може бути дещо іншою. Україна має значно більше пускових установок для цієї ракети. Її можна запускати як з M142 HIMARS, так і з M270.
Якби ми отримали ATACMS, то мали б можливість частіше і не менш потужно попадати у ворожі тилові об'єкти. Це – важливо, адже чим більше ворожих складів боєприпасів та місць зберігання техніки знищимо, тим ґрунтовніший та масштабніший буде контрнаступ,
– наголосив Селезньов.
Чи отримає Україна ракети ATACMS: коротко
- Україна вже отримала крилаті ракети Storm Shadow від Великої Британії. Франція також погодилася передати Києву далекобійні ракети.
- 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський говорив з колегою Джо Байденом про передачу ракет ATACMS. Наразі це питання не вирішене.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що США поки "з об'єктивних причин" не передають Україні ATACMS.