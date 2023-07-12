Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, зараз Україна має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow. Але також надзвичайно важливо отримати ще й американські ATACMS.

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Чому Україні потрібні ракети ATACMS

Як наголосив Селезньов, у випадку Storm Shadow Київ має досить незначну кількість носіїв таких ракет. Окупанти активно намагаються вистежити українські літаки, з яких запускають цю зброю.

Storm Shadow – чудова ракета. Але нам бракує носіїв для неї. А росіяни намагаються вистежити носії. За таких умов є ризик для наших пілотів,

– зазначив Селезньов.

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Ситуація з ATACMS може бути дещо іншою. Україна має значно більше пускових установок для цієї ракети. Її можна запускати як з M142 HIMARS, так і з M270.

Якби ми отримали ATACMS, то мали б можливість частіше і не менш потужно попадати у ворожі тилові об'єкти. Це – важливо, адже чим більше ворожих складів боєприпасів та місць зберігання техніки знищимо, тим ґрунтовніший та масштабніший буде контрнаступ,

– наголосив Селезньов.

Чи отримає Україна ракети ATACMS: коротко